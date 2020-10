Attenborough (94): Op weg naar het einde van de wereld

David Attenborough kijkt met weemoed terug op zijn leven. Ⓒ Still uit A life on our planet

Je zou het een zwanenzang kunnen noemen van de man die decennia lang over onze aarde zwierf en alle mooie plekken ontsloot en vastlegde voor het publiek. Plaatsen die we normaal niet zo snel zouden zien in de jaren van voor het massatoerisme. Op zijn 94ste neemt sir David Attenborouh de kijker in A life on our planet (vanaf vandaag op netflix te zien) nog een keer mee in zijn wondere wereld. Met weemoed dat wel.