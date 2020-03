BN’ers roepen via Twitter op afstand te houden

„Lieve volgers, binnen blijven is écht niet moeilijk. We kunnen dit”, begint Claudia haar tweet. Daarin schrijft ze ook nog dat ze het ’ontstellend dom’ vindt als mensen nu gaan bootcampen.

Georgina Verbaan haalt een serie tweets aan van een journaliste van de Irish Times. Die schrijft over de adviezen die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gegeven. „Maar mensen hobbelen nog gezellig in kluitjes door het park, kinderen spelen met elkaar”, constateert Georgina.

„Afstand houden is van levensbelang”, twittert Dokter Corrie, oftewel actrice Martine Sandifort. „Al voel je je kiplekker en je gezelschap ook. Tóch doen.”

En voor de mensen die niet weten hoe ze 1,5 meter in moeten schatten heeft Thomas van Luyn een tip: „Als je allebei een diepe buiging kunt maken zonder dat de hoofden elkaar raken”, is zijn afstandsindicatie. Ook Donnie heeft nog een goede raad voor zijn volgers. „Je kan ook een jonko op je balkon en/of tuin roken”, twittert hij. „Blijf binnen man. de zon schijnt over een maand ook nog wel. Hou op schei uit ouwe.”