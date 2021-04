Chrissy Teigen kreeg steun van Meghan na miskraam

„Ze is heel aardig voor me geweest. Ze heeft me geschreven over baby Jack. Ze is echt fantastisch en net zo aardig als iedereen zegt dat ze is”, aldus Chrissy.

Haar zoontje Jack werd vorig jaar al na twintig weken zwangerschap geboren. Het jongetje redde het niet. Het nieuws kwam enkele maanden nadat ook Meghan een miskraam had gehad. Dat werd echter pas eind 2020 publiekelijk bekend.