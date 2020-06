Hannah Hoekstra draagt Zwarte Piet is racisme-shirt tijdens Uitblinkerslunch

De 33-jarige actrice was gehuld in een zwarte outfit. In witte letters was de zin Zwarte Piet is racisme te lezen op haar t-shirt.

Tijdens de Uitblinkerslunch wil het koningspaar erkenning en waardering uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Prijzen

De lunchgasten hebben allemaal recent een prijs of onderscheiding ontvangen in hun werkgebied. Zo won Davina Michelle begin dit jaar de 100% NL Award voor Zangeres van het Jaar en kreeg Jandino Asporaat vorig jaar de Gouden Kalf van het Publiek voor Bon Bini Holland 2.

Ook presentatrice Nienke Plas, regisseur Roozbeh Kaboly, handbalster Estavana Polman stonden op de gastenlijst.

Vanwege de coronamaatregelen zag de lunch er dit keer anders uit dan normaal. De genodigden lunchten netjes op 1,5 meter afstand van elkaar aan verschillende tafels.