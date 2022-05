Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie ’The saint of the impossible’: innemend maar zwalkend illegalendrama

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Met het Boekenweekgeschenk De heilige Antonio schreef Arnon Grunberg in 1998 een korte novelle over zijn liefde voor New York, melancholie en de wreedheid van het leven. De auteur was stomverbaasd toen hij vijftien jaar later een e-mail kreeg van de Zwitsers-Britse cineast Marc Wilkins. Hij had de Duitse vertaling gelezen en wilde het graag verfilmen. En zo is er na Tirza (2010) en de telefilm Het bestand (2017) nu een derde Grunberg-verfilming: The saint of the impossible.