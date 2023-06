Paul Simon verkoopt groot deel muziekcatalogus aan BMG

Muziekconcern BMG heeft een aanzienlijk deel van de muziekrechten van Paul Simon (81) overgenomen. Het is niet bekend hoeveel geld ermee is gemoeid, wel is duidelijk dat ook nummers zijn overgenomen van het duo dat Simon vormde met de Amerikaanse singer-songwriter Art Garfunkel. Simon & Garfunkel genoot met name in de jaren zestig wereldwijde bekendheid.