Rachel en Roxeanne Hazes nog verder uit elkaar na botsing in rechtbank

Dit is ’een tussenbeslissing’ vooruitlopend op ’de inhoudelijke behandeling van de zaak’, verklaarde de rechtbank dinsdag. Hazes vindt dat haar belangen niet goed zijn behartigd nadat zij een inzinking had gekregen en ze een drietal personen in 2016 een volmacht had gegeven om namens haar op te treden.

Roxeanne was zelf niet bij de zitting in Amsterdam aanwezig. Wel legde ze een verklaring af. Deze situatie zorgt er volgens haar alleen maar meer voor dat de kans klein is dat het ooit nog goed gaat komen tussen moeder en dochter. Drie jaar geleden kregen ze een conflict, net in de periode dat het weer goed kwam met André en zijn moeder. Waarom destijds de bom barstte, was nooit bekend. Tijdens de zitting dinsdag lijkt daar nu de aanleiding van bekend geworden: Roxeanne is twee jaar geleden door haar moeder ontslagen bij Melvin Produkties. Vanaf dat moment is het water en vuur tussen moeder en dochter.

Het horen van Roxeanne is nodig volgens Royce de Vries, de advocaat van Rachel. In 2016 heeft de weduwe van André Hazes een inzinking gehad, waarop toen is besloten om aan drie personen een volmacht af te geven om onder andere haar betalingen te mogen doen. Volgens Rachel is er ’zeker 10.000 euro’ van haar rekening verdwenen. Om deze reden wil ze vijf getuigen laten opdraven in de rechtbank om een getuigenis af te leggen, onder wie haar dochter.

’Diskrediet’

De tegenpartij is verbaasd over Rachel haar gedrag. Naar eigen zeggen kunnen ze alles wat er destijds is uitgeven weerleggen. Dat het ooit nog goed komt tussen deze Rachel en Roxeanne, lijkt hierdoor verder weg dan ooit. De verklaring die Roxeanne bij de rechtbank heeft neergelegd, en in het bezit van Privé is, liegt er immers niet om. „Edelachtbare, Vandaag behandelt u een zaak waarin een moeder haar dochter voor de rechter haalt om als getuige gehoord te worden. De bedoeling daarvan is om aan te tonen dat de mede gevolmachtigden misbruik gemaakt zouden hebben van hun volmacht. Dit is om vele redenen een absurde veronderstelling. Deze gevolmachtigden waren nu juist jarenlang de nauwst betrokkenen die mijn moeder met raad en daad ondersteund hebben, soms dag en nacht. Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, zou dat betekenen dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen, zal alleen maar verder afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder. Dat doe ik niet. Ik respecteer uw rechtbank, maar ik hoop dat u begrijpt waarom ik vandaag hier niet aanwezig ben bij deze bezwaarbehandeling. Ik ben zelf moeder en het is mijn primaire verantwoordelijkheid mijn eigen kind te beschermen.”

Rachel heeft tijdens de zitting niet inhoudelijk gereageerd op de verklaring van haar dochter. Op 9 juni komt de rechtbank met een uitspraak.