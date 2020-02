Veronica van Hoogdalem en vriend na acht jaar uit elkaar

„Ik heb niets meer over Nigel en mij gepost omdat we een tijdje geleden hebben besloten uit elkaar te gaan”, schrijft Van Hoogdalem bij een foto. Het tweetal was al acht jaar samen. „Het gaat met ons allebei goed”, benadrukt ze.

Het is de derde celebrity-breakup die maandag wordt aangekondigd. Ook Rico Verhoeven, Bridget Maasland en André Hazes zijn weer vrijgezel, werd eerder op de dag bekend.