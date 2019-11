Nicki Minaj op Spaanse toer in nieuw nummer

De samenwerking tussen Nicki en Karol is vrij onverwacht, maar de dames zijn blij met hun gezamenlijke productie, die tweetalig is. Zo liet Karol al eerder weten: „Ik vind het geweldig om deel uit te mogen maken van deze muziekperiode. Ik ben opgegroeid met Engelssprekende artiesten en die leken altijd zo onbereikbaar. Het is mooi dat zij nu graag willen samenwerken met Latino artiesten. En tegelijkertijd dat ik nu ook onderdeel ben van een Amerikaans nummer waarin ik mijn flair kwijt kan.”

Nicki en Karol schreven beide mee aan het nummer, dat ze samen met twee andere schrijvers maakten.