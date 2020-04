Verraadt boer Bastiaan relatiestatus?

Met de komst van het Instagramaccount van Bastiaan is in ieder geval een ding duidelijk: ze volgen elkaar. Zoals het hoort is op zowel zijn account als het account van Milou geen spoor te bekennen van een foto van hen samen.

Zelf deelt Milou een update over haar deelname, waarin ze zegt nog niks te mogen verklappen. „Op de vraag of het iets is geworden met Bastiaan kan ik niks zeggen, daarvoor moeten jullie Boer zoekt Vrouw blijven kijken de komende weken. Maar hoe dan ook gaat het hartstikke prima met me”, aldus Milou.