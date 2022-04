’Midzomernachtsdroom’: uitbundig bevrijdingsfeest

Cultuur

Barrie Stevens viert 55-jarig jubileum in DeLaMar theater

Zanger, danser en choreograaf Barrie Stevens viert op 14 april zijn 55-jarig podiumjubileum. De 77-jarige Stevens zal dit doen met een speciale opvoering van zijn solovoorstelling I’m an artist in het DeLaMar Theater in Amsterdam. In de show blikt de artiest openhartig terug op zijn werk en zijn lev...