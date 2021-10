Premium Het beste van De Telegraaf

Erfgenamen Michael Jackson eisen dat radiozender naam programma verandert

Door Jens Vancaeneghem Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Er is maar één King of Pop, en die heet Michael Jackson. Advocaten die het nalatenschap van de overleden popster beheren, hebben de VRT gewaarschuwd dat ze ’King of Pop’ niet langer mogen gebruiken voor het gelijknamige programma op radiozender Studio Brussel. „Op zich wel cool dat ze daar weten dat we bestaan, maar een beetje lullig dat ze zich daarover druk maken”, reageert presentator Stijn Van de Voorde. Een professor merkenrecht vertelt of de zender er goed aan doet om de naam van het programma te veranderen.