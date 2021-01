Huwelijk Destiny’s Child-zangeres LeToya voorbij na geboorte tweede kind

De scheiding komt slechts vier maanden na de geboorte van zoon Tysun. LeToya en Tommicus hebben samen ook een dochter van 2 jaar.

De twee willen ondanks hun verschillen samen hun kinderen blijven opvoeden. „Het is mijn diepste verlangen dat we liefdevolle co-ouders zijn en een vredige omgeving kunnen creëren uit respect voor onze kinderen”, aldus LeToya.

De zangeres was een van de vier oorspronkelijke leden van Destiny’s Child en deed mee op de succesvolle eerste albums Destiny’s Child en Writing’s On The Wall. In 2000 moesten zij en LaTavia Roberson plaatsmaken.