Kerk dwarsboomde droom Britney Spears

„Dit is waar ik eigenlijk wilde trouwen tijdens Covid. Ik wilde elke zondag gaan...”, schrijft ze op Instagram bij een foto van een kerk.Britney kreeg echter te horen dat dat niet mogelijk was in verband met de coronapandemie. Groot was dus haar hoop toen ze twee jaar later opnieuw aangaf graag te willen trouwens in de kerk. „Toen zeiden ze dat ik katholiek moest zijn en een test moest doen! Hoort de kerk niet voor iedereen toegankelijk te zijn?”, sluit ze gefrustreerd af.

Uiteindelijk gaven Spears en Sam Asghari elkaar op 9 juni in hun huis in Thousand Oaks hun jawoord. Onder meer Drew Barrymore, Selena Gomez, Madonna en Paris Hilton waren te gast. Het feest werd gevierd nadat de zangeres zich had losgemaakt van haar vader Jamie, die gedurende dertien jaar haar bewindvoerder was en haar leven grotendeels bepaalde.