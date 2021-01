Recensie ’Daglicht’: Obsessies van een FBI-agent

Premium Entertainment

Sergio en Ellemieke leken samen alles aan te kunnen

Het jaar is nog maar amper begonnen, maar de eerste breuk van een sterrenkoppel is nu al een feit. Een stel dat voor elkaar gemaakt leek: topkok Sergio Herman en voormalig model Ellemieke Vermolen. Over problemen in hun huwelijk hebben ze nooit gezwegen; toch leken de twee daar steeds weer sterker u...