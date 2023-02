’Nostalgia’: Verborgen leed in geboortestad Napels

Wat: drama

Regie: Mario Martone

Met: Pierfrancesco Favino, Aurora Quattrocchi, Tommaso Ragno

Felices hoogbejaarde moeder is zielsgelukkig, nu hij na al die jaren opeens weer op de stoep staat. Maar hun vertrouwde leven is daarmee nog niet terug. Terwijl Felice door zijn oude buurt struint en in contact komt met een jonge pastoor, denkt hij terug aan zijn tienerjaren met boezemvriend Oreste. Waar is dat maatje van vroeger gebleven? En waarom is Felice ooit eigenlijk gevlucht uit zijn geboortestad?

Langzaam

De antwoorden worden langzaam duidelijk in Nostalgia. Een beetje te langzaam. Regisseur Mario Martone laat zijn film rustig kabbelen, met dwaaltochten in het Napels van nu en flashbacks naar het Napels van toen. Daardoor gaat zijn film minder op een plot leunen en wordt hij afhankelijk van sfeer en acteerwerk. Soms werkt dat goed, soms wordt het saai.

Een duidelijk pluspunt is in ieder geval hoofdrolspeler Pierfrancesco Favino, die zijn verborgen verdriet en frustratie mooi invoelbaar weet te maken. De schets van het nieuwe Napels versterkt dat beeld goed, met jongeren die kansrijker zijn dan de oude criminele garde. Maar de flashbacks zijn net te vlak en spaarzaam om een verlangen naar vroeger op te roepen. En dat is toch jammer voor een film die Nostalgia heet.

✭✭✭