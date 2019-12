Janine Abbring heeft ’slecht nieuws’ voor kritische twitteraar

Janine Abbring Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Janine Abbring blijft op haar plek en presenteert ook in 2020 VPRO Zomergasten. Dat verklapte Arjen Lubach vrijdagavond bij Newsnight in het Forum Groningen. Abbring was op de conferentie als host, en samen met tafelheer Lubach presenteerde ze het media-overzicht van het jaar 2019.