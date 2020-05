Lady Gaga stelt luistersessie album uit om dood George Floyd

Gaga had enorm naar het evenement uitgekeken, maar zegt dat de wereld de aardigheid van haar fans nu harder nodig heeft. „Ik stel de luistersessie nu uit en moedig jullie allemaal aan om je te registreren om te kunnen stemmen en om je stem te laten horen”, zegt ze op Twitter.

De zangeres, die vrijdag haar langverwachte plaat uitbracht, belooft dat er een nieuwe datum wordt geprikt. „Ik ben heel blij dat dit album jullie plezier brengt, want dat is wat ik altijd heb gewild dat het zou doen. We halen dit heel snel in.”

Vele sterren deelden op sociale media hun verdriet en boosheid over de dood van Floyd (46). In Minneapolis, waar de inmiddels ontslagen en opgepakte witte agent aan het werk was, braken rellen uit en gingen mensen massaal de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld. Ook op andere plekken in Amerika kwamen demonstranten bij elkaar.