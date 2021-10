Internationale orkesten betuigen meeleven en steken loftrompet over Bernard Haitink

Premium Cultuur

Bernard Haitink (1929 – 2021): ’Het geheim van muziek houdt me gaande’

Hij wilde zo lang mogelijk doorgaan met dirigeren. „Ik ben een laatbloeier, het is nu eindelijk iets geworden”, sprak hij in 1993 ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag. Nu is Bernard Haitink overleden. Hij stierf donderdag, 92 jaar oud. Een dirigent met zo’n staat van dienst had Nederland nooit ee...