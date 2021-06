Nadenken over je eigen dood is niet zo fijn. Toch daagt Felix Meritis bezoekers daartoe uit. Ⓒ FOTO Richard Mouw

Mediteren op je eigen dood? Dat klinkt niet erg aantrekkelijk. Toch waren de 70 tijdsloten van de audio-installatie This body that once was you in de concertzaal van Felix Meritis in korte tijd volgeboekt.