Anthony Hopkins dacht dat Silence of the Lambs een kinderfilm was

„Ik was in 1989 in Londen en speelde een toneelstuk genaamd M. Butterfly”, vertelt hij aan Variety. „Mijn agent stuurde een script en zei: ’Waarom lees je dit niet? Het heet Silence of the Lambs. Ik dacht dat het een kinderverhaal was.”

Toen hij besloot toch het script te gaan lezen, belde hij na tien pagina’s zijn agent omdat hij zo enthousiast was. „Dit is het beste dat ik ooit heb gelezen!”

Dat Hopkins personage een van de meest iconische filmschurken ooit werd, komt mede doordat de acteur nerveus was om de rol te spelen. Het was juist die nervositeit waardoor Dr. Hannibal Lector zo overtuigend werd. „Ik was van nature erg nerveus en moest als Engelsman een Amerikaanse seriemoordenaar spelen. Ik herinner me nog dat de regisseur naar me toe kwam en zei: ’Dat is het! Je bent zo raar!’”, blikt hij terug.