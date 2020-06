’Opnames Mission: Impossible 7 in september hervat’

Het zou dan volgens Pegg, die de rol van Benji Bunn speelt, eerst gaan om scènes die buiten worden opgenomen. „Dat lijkt best te doen, zeker als er voorzorgsmaatregelen worden genomen.” De Britse acteur grapte daarbij wel dat vechtscènes dan op „anderhalve meter van elkaar af” moeten worden geschoten.

Tommy Gormley, eerste regieassistent van de film, bevestigde eerder dinsdagochtend bij het BBC Radio 4-programma Today dat er na de zomer weer wordt begonnen met filmen. „We hopen dan alle landen die op de planning stonden weer te bezoeken. We hopen ook een groot deel van de opnames in de studio in het Verenigd Koninkrijk te schieten.”