Zwaar seizoen Kamp van Koningsbrugge: niet voor watjes

Ray Klaassens, Jeroen van Koningsbrugge en Dai Carter (v.l.n.r.) joegen vijftien nieuwe deelnemers over de kling. Ⓒ Elvin Boer

„Laat die tandenstokers maar hier”, bast oud-commando Ray Klaassens in het derde seizoen van Kamp van Koningsbrugge bij het inpakken van de rugzakken. „Waar heb je dat voor nodig? Je kunt ze in het bos snijden.” Dan is het bepakking op voor een speedmars van negen kilometer die binnen 61 minuten afgelegd moet worden in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Een ding is meteen duidelijk: dit kamp is zeker niet voor watjes.