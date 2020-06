’Prins Charles vreesde al problemen met Meghan’

Nigel Cawthorne, auteur van het recent verschenen boek Prince Andrew, Epstein and the Palace, zegt dat Charles zijn schoondochter Meghan bewonderde om haar sterke persoonlijkheid - niet voor niets gaf hij haar de bijnaam Tungsten (wolfraam, een sterk metaal). Ook zou hij met Meghan een goede band hebben opgebouwd sinds hij haar naar het altaar had gebracht op de dag van haar huwelijk met zijn zoon prins Harry. Ze zouden hun voorliefde voor kunst, cultuur en geschiedenis gedeeld hebben. „Maar Charles besefte ook dat er maar ruimte is voor één sterke koninklijke vrouw, de Queen. Ik denk dat hij grote problemen voorzag voor The Firm.”

Volgens Cawthorne heeft prins Charles er alles aan gedaan om Harry en Meghan te steunen, maar kon hij in de praktijk niet veel voor hen betekenen. En in het kader van het afslanken van het Britse koningshuis zou Megxit hem ook wel goed uitgekomen zijn. „Maar zonder twijfel zal het hem spijten dat hij zijn zoon en zijn gezin niet zo vaak ziet als hij anders had gekund.”