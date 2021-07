Courtney Love ontroert Britney-fans met akoestische versie Lucky

Het liedje gaat over een zangeres die van de buitenkant alles mee lijkt te hebben maar zich buiten de spotlights ontzettend eenzaam en ongelukkig voelt, een situatie die enigszins vergelijkbaar is met Spears’ huidige toestand. Love vocht op een gegeven moment tegen haar emoties, zo was te zien in het filmpje.

„Pff...ik moet huilen, ik baal er altijd van als dat gebeurt tijdens het spelen”, aldus Courtney, die vervolgens weer verder ging met haar gitaar. Fans zijn zeer te spreken over Loves uitvoering van Britneys hit en vinden het vooral goed dat ze de gekwelde zangeres op deze manier steunt. „Dank je Courtney, mooi om dit liedje op deze manier te horen. Free Britney!”, schrijft een fan. En ander schrijft: „Dit is prachtig, zeker omdat je je emoties zo toont.”

Courtney heeft zich in een recent artikel van The New Yorker uitgesproken over de situatie van Britney Spears. Ook zij heeft bijvoorbeeld veel problemen gehad met Sam Lufti, de voormalig manager van Britney. Zo noemt ze Lufti ’een simpele hosselaar’ en vroeg ze een omgangsverbod tegen hem aan, nadat hij Love gezegd zou hebben dat hij hoopte dat ze zou stikken aan opiaten en dood zou gaan. Jamie Spears eiste ook een omgangsverbod tegen Lufti, omdat hij Britneys zaken niet goed zou beheren.

Love speelt de laatste tijd vaker akoestische covers van andere artiesten vanuit haar huis Londen, waar ze naartoe verhuisde na het zien van de Downton Abbey film. Ook neemt ze daar nieuwe nummers op voor haar eerste soloalbum sinds 2004.