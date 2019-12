Chris Zegers presenteert Seven Worlds, One Planet-concert

Tijdens het concert worden natuurbeelden getoond op een groot scherm, begeleid door muziek van componist Hans Zimmer en tussendoor van commentaar voorzien door Chris. „Het is geweldig om te doen. Ik heb de eer om te vertellen wat er zich afspeelt tijdens de documentaire”, vertelt hij in gesprek met BuzzE over zijn nieuwe presentatieklus. „De presentatie moet vooral diepgang en inzicht bieden”, meent Chris. „Mijn ervaring en beleving als reiziger geeft een extra toevoeging aan de perfecte BBC-beelden.”

De combinatie van beelden en muziek is wat Seven Worlds, One Planet volgens Chris zo geweldig maakt. „De grootsheid en de impact die het orkest geeft komt ontzettend binnen met die beelden, dat is zó indrukwekkend”, zegt hij. „Het belangrijkste is het versterken van de beelden door middel van muziek. Dat versterkt het gevoel van beleving, en dat je als kijker door de muziek en beelden wordt meegenomen op reis”, aldus de presentator.

Flair

Hoewel het dus natuurlijk gaat om de combinatie van beelden en muziek, hoopt Chris toch ook dat hij het publiek zelf ook iets mee kan geven tijdens het concert. „Ik wil het wel met flair proberen te doen en mensen een glimlach bezorgen”, zegt hij over zijn rol als verteller.

’’De kunst is om de boodschap in samenspel met de muziek en de beelden, helder over te brengen.” Een hele uitdaging, maar daar maakt de presentator zich geen zorgen om. „Een gezonde dosis spanning is aanwezig, maar de zin overheerst.”

Tijdens het Seven Worlds, One Planet-concert gaat de kijker op ontdekkingsreis langs elk van de zeven continenten. Het City of Prague Philharmonic Orchestra, onder begeleiding van Matthew Freeman, zorgt voor de muziek bij de natuurbeelden. Het concert vindt plaats op 28 mei in Rotterdam Ahoy.