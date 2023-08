HBO schrapt serie The Idol na seizoen 1

The Idol gaat over een popster, gespeeld door Lily-Rose Depp, die in een wereld vol seks, drugs en roem terechtkomt. De show, die de première beleefde op het Festival van Cannes, kreeg veel kritiek wegens de grafische afbeeldingen van geweld en seks.

Volgens The Weeknd gaf The Idol een realistische weergave van hoe het is om ontzettend beroemd te zijn. „Het is bijna educatief”, stelde de Canadese artiest.