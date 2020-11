The masked… QUEEN!

Bijna onherkenbaar, maar het is haar echt... koningin Elizabeth. Ⓒ ANP/HH

Maandenlang, sinds het uitbreken van de coronacrisis, was zij vrijwel onzichtbaar. KONINGIN ELIZABETH werd op Windsor Castle en later op Sandringham afgezonderd van de buitenwereld nadat het virus haar al, op een haar na, had bereikt.