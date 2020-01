Radio-icoon Tom Mulder (72) overleden

Op 16 mei 1969 begon Mulder zijn radioloopbaan. Onder de naam Klaas Vaak presenteerde hij zijn eerste programma bij de toenmalige piratenzender Radio Veronica.

In 1973 verhuisde hij naar de TROS, waar hij programma’s als de Havermoutshow, 50 pop of een envelop en Nachtwacht tot grote successen maakte. Na zijn tijd bij de TROS was hij actief voor het eerste commerciële radiostation in Nederland, Cable One.

Mulder werd in de zomer van 2004 getroffen door een zware hersenbloeding. Een maand later ontving hij een Marconi Award voor zijn hele oeuvre, die namens hem door Erik de Zwart in ontvangst werd genomen.