Wapenspecialist Rust pleit niet schuldig, zaak in december voor jury

Hannah Gutierrez-Reed, de wapenspecialist en -toezichthouder op de set van de film Rust, heeft gepleit niet schuldig te zijn voor de dood van cameravrouw Halyna Hutchins in oktober 2021. Het crewlid werd door acteur Alec Baldwin per ongeluk neergeschoten, omdat hij dacht dat het vuurwapen dat hij van Gutierrez-Reed had gekregen ongeladen was. In april werd bekend dat Baldwin niet vervolgd zou worden.

