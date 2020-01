NPO ziet af van Kamp Waes en kiest voor film met Imanuelle Grives

Het is nog niet duidelijk wanneer Kamp Waes nu te zien zal zijn. In de maandagavondprogrammering viel vrij abrupt een gat toen BNNVARA het programma Proefkonijnen cancelde. Dit deed de omroep nadat presentator Kaj van der Ree had bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel ontoelaatbaar gedrag met minderjarige meisjes.

Bekijk ook: Rijzende ster Kaj van der Ree lijkt alweer gedoofd

De eerste film in de reeks die wordt uitgezonden, is Alleen maar nette mensen. Deze verfilming van het boek van Robert Vuijsje vertelt over een Joodse jongen met een voorliefde voor zwarte vrouwen. De hoofdrollen worden gespeeld door Géza Weisz en actrice Imanuelle Grives die afgelopen zomer op festival Tomorrowland werd aangehouden omdat zij drugs had verkocht.

In Kamp Waes onderwerpt de Belgische presentator Tom Waes vijftien kandidaten aan de selectiemethodes van de Belgische Special Forces. De vraag is wie deze beproevingen het beste kan doorstaan. Presentator en documentairemaker Tom Waes is in Nederland vooral bekend als een van de hoofdrolspelers in de serie Undercover.