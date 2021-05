Ali B deelt lief filmpje met grootste fan (96)

Nadat Ali B checkt of de vrouw gevaccineerd is, geeft zij hem een enorme omhelzing, waarbij ze maar blijft herhalen dat ze het niet kan geloven. Emotioneel zegt ze: „Dit is mijn droom.” Ze vertelt hem dat ze hem al volgt vanaf zijn begin: ’toen je ging rappen’. Ze wist meteen dat hij ’een engel van een mens’ was. Ze had destijds al tegen een vriendin gezegd dat ze dacht dat de rapper het ’heel ver zou schoppen’.

Ali B deelt het filmpje en laat weten: „Alleen al voor jou is mijn carrière de moeite waard. Dat ik dit bij jou kan losmaken.” Om op zijn eigen wijze te zeggen: „Je moet nog wel even blijven leven, want als The Voice straks begint...” Vervolgens maakt hij ter plekke een rap voor haar. In die tekst belooft hij haar dat zij in zijn stoel mag zitten bij de zangshow. Greet houdt het daarop niet meer droog. „Lieve schat, je gelooft het niet, maar in mijn droom neem ik je altijd mee naar bed. En ik vraag alleen aan jou: ’Blijf stevig met je benen op de grond staan. Wat een ander doet, hoef jij niet te doen.’”

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, laat Ali B hem ook nog Facetimen met zijn kinderen. Zijn zeer gewaardeerde bezoek is een reactie op een video waarin Greet hem had laten weten dat het haar grootste droom is om hen nog eens de hand te schudden.