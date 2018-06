Eerste foto's pasgeboren baby JWoww

Het Amerikaanse blad In Touch heeft JWoww en haar verloofde Roger Mathews weten te strikken om te poseren met dochter Meilani.

Kersverse moeder Jenni is zo trots als een pauw op het eindresultaat. "Zo spannend dat jullie eindelijk mijn baby kunnen zien! Is ze niet de de mooiste baby die jullie ooit gezien hebben?", twittert ze. "Ze is perfect."

De foto's zijn gemaakt toen Meilani nog maar vier dagen oud was.