Francis Lee vond lesbische liefdesrelatie essentieel in film met Kate Winslet

Ammonite, dat vanaf 10 december in de Nederlandse bioscopen draait, speelt zich af halverwege de 19e eeuw in Engeland af en is losjes gebaseerd op het leven van de beroemde Engelse paleontoloog Mary Anning, gespeeld door Kate Winslet. Zij krijgt de opdracht te zorgen voor een rijke vrouw genaamd Charlotte Murchison, gespeeld door Soairse Ronan. Ze neemt haar onder meer mee op zoektochten naar fossielen aan de kust. De twee ontwikkelen een intense liefdesrelatie.

Geen bewijs

„In mijn films wil ik aandacht besteden aan personages die geen stem lijken te hebben”, vertelt Lee, die in God’s Own Country het romantische verhaal van twee mannen op een schapenboerderij vertelde. „Dat kunnen homoseksuele personages zijn, maar ook arbeiders met weinig geld, mensen onderaan de sociale ladder of verhalen van vrouwen uit de geschiedenis.”

De familie van Anning liet eerder dit jaar weten niet blij te zijn met de keuze van een lesbische Mary. Er zou volgens de familie helemaal geen bewijs voor zijn. „Dat klopt. Maar er is ook geen bewijs dat Mary ooit een relatie heeft gehad met een man. Op de een of andere manier is het uitgangspunt altijd dat iemand dan heteroseksueel is.”

Laaiend enthousiast

De regisseur benadrukt dat hij helemaal geen biopic wilde maken. „Dat vond ik veel te droog. Ik heb feiten over haar leven, zoals haar woonplaats en beroep van haar ouders, meegenomen. Maar het verhaal zelf ingekleurd.”

Over de samenwerking met Kate Winslet is Lee ook enorm te spreken. Toen hij Kate Winslet vroeg om het script door te lezen, was de actrice meteen laaiend enthousiast. „Ik ben zo blij dat zij het wilde spelen, iemand die al zo gelauwerd en gevestigd is. Ze heeft het fantastisch gedaan.” De twee spreken elkaar sinds de opnames nog steeds geregeld. „We zijn echt vrienden geworden, ik had haar vanochtend nog even aan de lijn.”