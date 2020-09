Stalker Taylor Swift krijgt 30 maanden cel

De brieven en mails stuurde de stalker aan het voormalige label van Taylor Swift, Big Machine Records in Nashville. In die plaats werd ook de zitting gehouden waar de straf werd opgelegd. Toch was de straf geen verrassing: de voorwaarden waren al overengekomen in 2019.

Het label kreeg de brieven vanaf januari 2018. Het zou gaan om minstens veertig brieven die steeds gewelddadiger en meer seksueel getint werden. De stalker reed minstens drie keer van zijn huis in Austin in Texas naar Nashville om de brieven persoonlijk te bezorgen. Toen hij dat op 2 augustus nogmaals deed, werd hij opgepakt door de politie van Nashville. Toen hij later werd vrijgelaten, bleef hij het label contacten, waarin hij de wens uitsprak om de zangeres te ’verkrachten en te vermoorden’. Ook dreigde hij zichzelf om het leven te brengen voor de ogen van de labeldirecteur en zijn personeel.

In 2019 liet Taylor Swift al weten dat ze genoeg stalkers had die proberen in te breken bij haar huis, omdat haar woonadressen vaak gepubliceerd worden. „Mijn angst voor geweld heerst nu ook voortdurend in mijn persoonlijke leven. Ik heb altijd mijn legerbandages bij me, voor wonden door kogels of messteken. Je begint je voor te bereiden op slechte dingen die kunnen gebeuren.”