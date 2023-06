Yvonne Coldeweijer in verwachting van eerste kindje

„Groetjes uit Santorini”, schrijft Coldeweijer bij een Instagramstory waarbij ze haar hotelkamer laat zien. In de story daarna wordt echter duidelijk dat ze er niet alleen tussenuit is gegaan.

Op de volgende foto is te zien dat Coldeweijer knuffelend aan het zwemmen is met een onbekende man. „11-12-2023”, staat erbij met een baby emoji.

Ze bevestigt het grote nieuws aan RTL Boulevard. Inmiddels is zij al vijftien weken zwanger. „Ik ben verder niet misselijk geweest en heb geen andere klachten”, vertelt Coldeweijer tegen het entertainmentprogramma. „Dus ik voel me helemaal top.”

Over de identiteit van haar partner is weinig bekend. Volgens het AD zou het gaan om Max Vieleers uit Amsterdam. Hoewel Yvonne maar al te graag ’juice’ over anderen de wereld inbrengt, laat ze zelf weinig los over haar privéleven.