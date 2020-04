Take That wil musical naar de bioscoop brengen

The Band is een Britse musical uit 2017 waarin hits van Take That zijn verwerkt. Aan de musical ging een talentenjacht bij de BBC vooraf waarin vijf hoofdrolspelers werden gezocht, waarbij zanger Gary Barlow in de jury plaatsnam. The Band kreeg middelmatige recensies. De musical toerde twee jaar door het Verenigd Koninkrijk en was ook in Duitsland te zien.

Barlow maakte de musical The Band samen met Take That-collega’s Howard Donald en Mark Owen. Het script is van Tim Firth. Ze hopen een groter publiek te bereiken door het verhaal naar het witte doek te brengen onder de naam Greatest Days. Het plan is om volgend jaar zomer met de opnames te beginnen.

De verhaallijn van The Band gaat over 16-jarige schoolmeisjes die geobsedeerd zijn door een fictieve jongensband. Hun liefde voor de muziek wordt 25 jaar later weer aangewakkerd als de vrouwen na een tragedie weer bij elkaar komen. „Het gaat over vriendschap en de kracht van de liedjes waar ze van hielden”, legt schrijver Tim Firth uit.

Filmproducent Elysian Film Group is in gesprek met Take That over een nieuwe titelsong.