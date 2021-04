Entertainment

AC/DC-frontman Brian Johnson brengt memoires uit

Brian Johnson, de frontman van rockband AC/DC, brengt op 26 oktober zijn memoires uit. Dat heeft de zanger bekendgemaakt in een verklaring. In het boek vertelt hij onder meer over zijn jonge jaren en het verloop van zijn muziekcarrière. Zo vertelt hij hoe het was om Bon Scott, de vorige voorman van ...