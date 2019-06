Schaatster Jutta Leerdam heeft de mooiste billen van Nederland

Met ruim 60% van de stemmen heeft Jutta de concurrentie verslagen. Andere genomineerden in de race voor de mooiste billen waren collega-schaatster Irene Schouten (met 22% van de stemmen en modellen Lindsey van der Hoeven (7%), Gaby Blaaser (6%) en Malou van der Tas (5%).

Jutta denkt zelf dat ze haar bilpartij voornamelijk te danken heeft aan haar genen en sporten. „Door te schaatsen krijg je hele goeie billen en benen. Mijn geheim is heel diep en vol in de hoeken zitten. Verder natuurlijk squats, krachttraining en vooral heel veel schaatsen. Het moet ook een beetje bij je lichaam passen. Ik heb sneller aanleg voor een partij goede billen, dus ik heb het ook wel aan mijn ouders te danken.”

Eerder heeft ze al de prijs voor Mooiste Sportvrouw van Nederland in de wacht gesleept. Aan FHM laat ze in een reactie weten: „Ja, dit vind ik heel leuk! Ik werk heel hard voor mijn lichaam en ben er trots op, dus ik vind het een eer dat ik ook deze titel in ontvangst mag nemen.”