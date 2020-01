Een goed begin...

Kunst in de kerk

Arnhem, 11 en 12 januari

De eerste grote kunstbeurs van 2020 in ons land wordt gehouden in de Eusebiuskerk in Arnhem. De beurs, die in 2018 voor het laatst dreigde plaats te vinden, gaat dit weekend toch door, in deze in menig opzicht bijzondere kerk, met een panoramalift en glazen balkons op 60 meter hoogte. Van daaruit heb je een prachtig uitzicht over de stad en de regio.

De Eusebiuskerk vormt een imposant decor voor kunstenaars die zich dit weekeinde tijdens Art Arnhem presenteren.

In de kerk zijn zo’n 600 kunstwerken te zien van 79 kunstenaars, voornamelijk uit de regio. Hier afgebeeld: ’Het breekbare vaasje’ van Rob van Klaveren uit Deventer.

De werken zijn geselecteerd door een deskundige ballotagecommissie, waarin onder anderen Alexander Pechtold zitting heeft. De voormalig D66-leider is kunsthistoricus en werkte, voordat hij de politiek in ging, als veilingmeester.

Tickets: artarnhem.nl

Verjaardagsfestival

Amsterdam, 11 januari

Het is op dit moment één van de meest actieve kamermuziek-ensembles van Nederland: Lumaka, uniek in zijn harp-fluit-strijktrio-bezetting en om zijn specifieke geluid. Het vijftienjarig bestaan van dit gezelschap wordt zaterdag 11 januari gevierd met een muzikaal festival in de zalen van Splendor Amsterdam.

De leden van Lumaka zijn, als zij niet samen op het podium staan, werkzaam bij onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Ensemble Insomnio en als solisten en kamermusici in de hedendaagse en oude muziek. Als Lumaka leggen zij zich vooral toe op de muziek van 100 jaar geleden, de roaring 20’s.

Gastmusici en -kunstenaars met wie Lumaka de afgelopen jaren heeft samengewerkt heeft, brengen hier feestelijke, muzikale cadeaus en het Ensemble zelf speelt een aantal van hun tophits uit de afgelopen jaren, bekend en onbekend repertoire en bovendien de splinternieuwe arrangementen van Debussy’s Prélude à l’après-midi en Ravel’s Ma mère l’oye.

Info: ensemblelumaka.com

Griezelen in de Domstad

Utrecht, 11 en 18 januari

Gezellig een dagje Utrecht?Dat zeg je niet meer zodra je via Storytrail met de griezelige stadswandeling van Bastiaan de Zwitser bent mee geweest. Zal hij ook het verhaal van de duivelssteen aan de Oudegracht vertellen die er zeker al sinds 1520 ligt? Men beweert dat de duivel daar lang geleden de gewoonte had om met een enorme kei en veel kabaal kaatsbal te spelen. Na geklaag van de omwonenden werd de steen ’gesloten’ - aan de ketting gelegd - en door een priester gezegend. Toen de duivel daarna de steen probeerde op te pakken, verdween hij in de gracht. Maar als je met volle maan om middernacht in de steen prikt, dan zou hij gaan bloeden.

Zwitser neemt je mee door de donkere steegjes van Utrecht en vertelt over de moord op de Burgemeester van Utrecht en laat je ervaren dat het spookt in de Domtoren. Wie durft er mee?

Info: storytrail.nl

Bastiaan de Zwitser. Ⓒ Foto Jose Kalsbeek

Engel van Monet

Den Haag, 11 en 12 januari, 25 en 26 januari

Nadat zijn vrouw Alice Hoschedé was gestorven, raakte de Franse schilder Claude Monet jarenlang geen penseel meer aan. Als ook zijn oudste zoon Jean vroegtijdig sterft, is het zijn stief- en schoondochter Blanche, dochter van Alice en weduwe van Jean, die de oude kunstenaar weer aan het schilderen krijgt. Blanche - zelf ook kunstenares - helpt hem in zijn atelier, en ze werken intensief samen. Zij wordt zijn blauwe Engel, die hem verzorgt en hem opnieuw inspireert.

Muziektheatergroep Het Vijfde Bedrijf speelt morgen, zondag en ook nog over twee weken de 70 minuten durende voorstelling Monet en de Blauwe Engel in het Kunstmuseum Den Haag (12 en 15 uur). Een ontroerend verhaal over verloren liefdes, vriendschapen hervonden creativiteit. Een aanrader voor iedereen die genoten heeft van de grote overzichtstentoonstelling Monet, Tuinen van verbeelding, die nog tot en met 2 februari in het museum is te bezoeken.

Kaartverkoop via www.hetvijfdebedrijf.nl

Den Haag; Piet Gispen Photography