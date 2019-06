Suzan & Freek treden eerste keer op in België

„We zijn superblij dat we voor het eerst naar Vlaanderen komen om eigen shows te spelen en kunnen dan ook niet wachten tot het zover is”, aldus het duo. Suzan & Freek doen België twee keer aan voor hun clubtoer. Op 10 december staan ze ook in Het Depot in Leuven. In Nederland reizen de twee vanaf 27 juni tot het eind van het jaar langs tientallen theaters en staan ze op meerdere festivals.

Dat het duo naar België gaat, is niet zo vreemd. Met Als het avond is scoorde het koppel ook daar een flinke hit. Het liedje, dat inmiddels goed is voor ruim 27 miljoen streams op Spotify, staat al weken in de top 10 van de Vlaamse hitlijst Ultratop.