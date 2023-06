Nicki Minaj slachtoffer van valse meldingen van brand en kindermishandeling

Ⓒ Getty Images

Nicki Minaj is onlangs in een nacht tijd tot twee keer toe slachtoffer geweest van een valse melding bij hulpdiensten in haar woonplaats Los Angeles. Volgens entertainmentwebsite TMZ is over de 40-jarige rapper een valse brandmelding gedaan en ook werd er gebeld over vermeende kindermishandeling in haar privéwoning.