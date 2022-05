Filmproducent sluit terugkeer Johnny Depp in Pirates of the Caribbean niet uit

Hoewel Bruckheimer bevestigt dat Johnny Depp inderdaad niet snel zal terugkeren naar de Pirates of the Caribbean-franchise houdt hij de deur wel degelijk open. In gesprek met The Sunday Times laat hij weten dat de acteur ’op dit moment’ niet in de rol van Jack Sparrow zal kruipen, maar: „Over de toekomst moet nog worden beslist.”

Op dit moment staan er maar liefst twee verschillende projecten op de planning die verbonden zijn aan de franchise. In de nieuwe spin-off waar vooral vrouwelijke piraten centraal staan, neemt Margot Robbie de hoofdrol op zich. Bruckheimer wilde eigenlijk dat Depp al in deze film zou terugkeren voor een cameo, maar dat zit er dus niet in.

Johnny Depp heeft onlangs zelfs benadrukt helemaal nooit meer terug te willen keren. Zelfs als Disney hem ’al het geld op de wereld’ zou bieden, zou hij de rol niet meer spelen. Dat vertelde hij tijdens de lasterzaak die hij tegen zijn ex Amber Heard heeft aangespannen. De acteur kwam tot deze beslissing, omdat hij zich verraden voelt ’door de mensen voor wie ik hard gewerkt heb’.

Wel is de acteur nog altijd dol op het karakter Jack Sparrow. „Ik draag hem altijd met mij mee, alsof ik hem in een koffer heb. Jack Sparrow en ik horen bij elkaar en we zijn loyaal aan elkaar”, vertelde hij vorig jaar in een interview met de Spaanse krant El Pais.