Queen stoot Beatles van de troon

The Beatles hadden bij de vorige twintig edities de meeste noteringen in de Top 2000. De legendarische groep ziet dit jaar twee singles verdwijnen en staat nu 36 keer in de aller tijdenlijst. Coldplay volgt met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.

De Top 2000 van 2019 telt nog 613 nummers die tot nu toe alle edities haalden. Dit jaar zijn er 98 binnenkomers: 73 nieuwkomers en 25 herintreders. Eerder werd al bekend dat de hoogste nieuweling Danny Vera is op 4 met Roller Coaster. Andere hoge binnenkomers zijn onder meer Normaal met De Boer Dat Is De Keerl (9), Duncan Laurence met Arcade (160), Run To The Hills van Iron Maiden (255) en Als Het Avond Is van Suzan & Freek (278). De oudste nieuwe binnenkomer is Etta James, op plaats 1717 met I’d Rather Go Blind uit 1967.

Overledenen

De snelste stijger in de Top 2000 is dit jaar AC/DC met Let There Be Rock. Het nummer klimt van positie 1402 vorig jaar naar 623, een verschil van 779 plaatsen.

Zoals altijd maken artiesten die in het afgelopen jaar overleden een sprong in de lijst. Onder hen zijn onder anderen Talk Talk-zanger Mark Hollis en Keith Flint van The Prodigy. Van beide groepen stijgen de noteringen. Van The Podigy komt Breathe nieuw binnen op 1368.

De Top 2000 gaat woensdag, op eerste kerstdag, om 08.00 uur van start. De nummer 1, Bohemian Rhapsody, sluit iets voor middernacht op 31 december het jaar af. De Top 2000 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren.