CPNB Top 100: dit zijn de best verkochte boeken van 2022

Het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek van vorig jaar is het kinderboek De tijdmachine van Rutger Vink & Thomas van Grinsven. Dat komt op de vierde plek in de CPNB Top 100 bestverkochte boeken van 2022 en is daarmee tevens het hoogst genoteerde kinderboek.

De top 3

Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens is met 212.000 exemplaren het bestverkochte boek van 2022. Vorig jaar stond dit debuut uit 2020 op de 36ste plek. De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley, 128.000 verkochte exemplaren. Lucinda Riley is de meest voorkomende auteur in de lijst met veertien boeken, dat is één boek minder dan haar record uit 2021. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, 120.000 verkochte exemplaren. Vorig jaar stond dit boek op de 2de plek.

Opvallende boeken en feiten

De tijdmachine van Rutger Vink & Thomas van Grinsven is met de 4de plek het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek van 2022. Het is tevens het hoogst genoteerde kinderboek van het jaar. Van Rutger Vink & Thomas van Grinsven staat nog een boek bij de bestverkochte tien: De magische halsband is terug te vinden op de 9de plek. In totaal staan er net als in 2021 zestien kinderboeken in de Top 100.

Overprikkeld brein van Charlotte Labee is met de 5de plek het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictieboek.

Gewetenloos van Karin Slaughter is met de 8ste plek het bestverkochte spannende boek. Roadtrip van Suzanne Vermeer is met de 12de plek het hoogst genoteerde Nederlandstalige spannende boek. Er staan net als in 2021 in totaal veertien spannende boeken in de Top 100.

Ik ga leven van Lale Gül is met de 18de plek het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige fictieboek, vorig jaar stond dit boek op de 3de plek.

Wij waren, ik ben van Israel van Dorsten is met de 7de plek de hoogst genoteerde Nederlandstalige debutant.

Jamie Oliver – EEN van Jamie Oliver is met de 79ste plek het bestverkochte kookboek. Er staan in totaal twee kookboeken in de Top 100, dat zijn er twee minder dan vorig jaar.

In de Top 100 staan 53 boeken die in 2022 voor het eerst zijn uitgegeven. De drie oudste boeken in de lijst zijn allemaal kinderboeken. Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle op de 45ste plek, verscheen oorspronkelijk in 1977 en is daarmee het oudste boek in de Top 100.

Er staan vijf oorspronkelijk Nederlandstalige boeken in de top 10. Oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bezetten meer dan de helft van de Top 100 met in totaal 53 boeken. Dat zijn er zeven meer dan vorig jaar.

Het meest populaire genre in de Top 100 was in 2022 oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictie (28 boeken), gevolgd door vertaalde fictie (24 boeken in de lijst).

Naast Lucinda Riley, die met haar boeken veertien keer in de Top 100 staat, waren er nog acht andere auteurs met meerdere boeken in de Top 100: Hanneke de Zoete, Suzanne Vermeer, Rutger Vink & Thomas van Grinsven, Michael Pilarczyk, Corina Bomann, Raynor Winn, Roxane van Iperen en David Baldacci.

Meest uitgeleend

Daar waar de rivierkreeften zingen van Delia Owens is met 29.000 uitleningen het meest uitgeleende boek van 2022. De zeven zussen. De zevende zus van Lucinda Riley Vogeleiland van Marion Pauw is het meest uitgeleende oorspronkelijk Nederlandstalige boek. Het leven van een loser. Wegwezen van Jeff Kinney is het meest uitgeleende kinderboek van 2022

In de CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken staan 54 boeken voor volwassenen waarvan er 29 boeken vallen onder fictie, 21 boeken onder het genre spannende boeken en 4 zijn non-fictietitels. De meest voorkomende auteur van boeken voor volwassenen is Lucinda Riley, met vijftien boeken in de lijst.

Er staan 46 kinderboeken in de CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken, dat zijn er zeven meer dan vorig jaar. Ook dit jaar zijn dat veelal kinderboekenseries zoals Het leven van een loser, De waanzinnige boomhut en Dagboek van een muts. Het leven van een loser-auteur Jeff Kinney is net als vorig jaar de meest voorkomende auteur in de Top 100, met maar liefst zestien boeken.

De volledige CPNB Top 100 bestverkochte boeken en CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken is te vinden op http://www.cpnb.nl