'Tulisa Contostavlos is drugsdealer'

Een verslaggever van The Sun probeerde undercover via Tulisa aan drugs te komen, en was hier succesvol in.

Gesprekken met de Britse bekendheid werden volgens de tabloid opgenomen. "De helft van de mannen die ik ken is drugsdealer. Natuurlijk kan ik wat voor je regelen," zou de zangeres hebben gezegd tijdens een afspraak in een restaurant.

"Mijn beste vriend is een bekende cocaïnedealer", aldus Tulisa.

De verslaggever bestelde voor 935 euro aan cocaïne bij Tulisa, en kreeg de drugs in een hotelkamer van een dealer, die de zangeres zijn 'kleine zusje' noemde.

Tulisa heeft nog niet gereageerd.