Fred Teeven krijgt rol in Halloweenfilm House of no Limits

In House of No Limits worden bekende influencers uitgenodigd voor een feest. Eenmaal daar probeert een moordenaar hen een voor een te vermoorden. De film wordt geheel geschoten met een Samsung Galaxy S10+.

Manju Reijmer en Paul de Vrijer, bekend van Vakkenvullers, zijn verantwoordelijk voor het scenario en David Cocheret, regisseur van SpangaS, tekent voor de regie. House of No Limits is vanaf donderdag 31 oktober gratis te zien op YouTube. De productie is in handen van EndemolShine Nederland en ontwikkeld in samenwerking met NL Film.