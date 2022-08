Ben Affleck en Jennifer Lopez doen jawoord met extravagant huwelijksfeest over

Glossy

’Door zijn betweterigheid belandden we op een doodeng pad langs een ravijn’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze keer biechten verschillende lezeressen op dat ze tijdens de vakantie hun partner weleens achter het behang konden plakken. Want hoe lief-ie ook is, twee weken op elkaars lip en je kunt soms ineens verlangen naar een echtschei...