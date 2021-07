Marieke Elsinga ziet op tegen komende RTL Boulevard

„Op het moment dat je wakker wordt, kickt die realiteit in. Van ’wat is er nou gebeurd’, gisteren, vertelt Marieke aan haar collega Mattie Valk. Daarop zegt ze vooral haar steun te willen betuigen aan de familie. Marieke denkt dat de komende aflevering, van woensdagavond, waarschijnlijk „de moeilijkste is die ik ooit heb gemaakt”.

Elsinga wil niet te veel vertellen over de veiligheid van De Vries. „Dat is ook iets wat ik hier in het midden wil laten. Hoe dat werkte, de beveiliging van Peter... Peter was niet bang. En je hoopt natuurlijk dat dat ook echt zo was.” Op sociale media gaan verschillende foto’s en video’s rond van het moment dat de misdaadjournalist neergeschoten op straat lag. Marieke roept iedereen met klem op die beelden niet door te sturen.

’Laffe daad’

RTL Nederland, productiehuis Fremantle en het team van Boulevard lieten dinsdagavond weten enorm te zijn geschrokken van de aanslag. In een gezamenlijke verklaring noemen ze het „een onbeschrijfelijk laffe daad”. „Peter betekent als vriend en collega veel voor ons allemaal. Zijn menselijkheid, moed, strijd tegen de misdaad en voor de vrijheid van meningsuiting zijn inspirerend en essentieel voor onze samenleving. Ons hart en medeleven gaan uit naar Peter zelf en de mensen die hij liefheeft.”

Boulevard gaat woensdagavond ’gewoon’ door. „Zoals Peter van ons zou verwachten”, zo werd de verklaring afgesloten.