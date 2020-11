George Clooney reed met 14 miljoen dollar cash rond in oud busje

„Ik sliep op hun banken toen ik blut was. Ze leenden me geld toen ik blut was. Ze waren er altijd als ik hulp nodig had”, zo doet George, toen nog vrijgezel, uit de doeken. „We zijn allemaal goede vrienden en ik dacht: ’zonder hen heb ik niets’. We zijn zo close dat ze allemaal in mijn testament staan. En waarom zou ik wachten om mijn geld te verdelen tot ik onder een bus terechtkom?”

De volgende stap was een uitdaging, aldus George. Hoe kom je aan veertien miljoen dollar in contanten? De acteur deed wat research en ontdekte een niet nader te noemen plek in het centrum van Los Angeles waar ’gigantische pallets met contant geld’ liggen. George reed er vervolgens heen met een oud versleten busje van een bloemisterij, laadde zijn auto in met het geld en ging terug naar huis. Alleen een assistent en enkele beveiligingsmensen waren op de hoogte.

De volgende dag liet George al zijn vrienden langskomen. „Ik hield een wereldkaart omhoog en wees de plekken aan die ik dankzij hen had gezien. Ik zei: ’hoe kan ik jullie terugbetalen?’ en vervolgens ’wat dachten jullie van een miljoen dollar’. Het leuke ervan was dat het op 27 september was en toevalligerwijs trouwde ik precies een jaar later.”